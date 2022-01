Maitland-Niles: trattativa non ancora chiusa, ma l'accordo verrà raggiunto

Un vertice per aggiornarsi sull'evoluzione delle strategie di calciomercato: Josè Mourinho e Tiago Pinto si sono incontrati il 31 dicembre per un faccia a faccia sui piani da seguire. Il messaggio principale: intervenire il prima possibile integrare la rosa soprattutto di un esterno di destra. Quella del centrocampista resta una necessità, ma non più così impellente: il cambio di modulo concede un po'di ossigeno e, a meno di occasioni, potrebbe non essere necessario intervenire, lasciando così al rientro di Pellegrini e alla crescita di Bove il compito di integrare le scelte per la linea mediana.

Per l'out di destra il nome più caldo è quello di Ainsley Maitland-Niles, che ha già trovato un accordo con la Roma. Il club giallorosso lavora all'intesa con l'Arsenal, disposto a concedere il prestito con diritto che diventi però obbligo al raggiungimento di un basso numero di presenze. Va poi limata la differenza tra domanda e offerta, che al momento si attesta sui 5 milioni di euro. La sensazione è che alla fine un accordo verrà trovato.

Capitolo centrocampo: si continua a seguire Boubacar Kamara. Nonostante la scadenza di contratto con il Marsiglia il prossimo giugno, il club francese ne fa comunque una valutazione piuttosto alta. Ecco perché a Trigoria non si perde di vista l'austriaco Grillitsch. Ma anche le richieste per il giocatore dell'Hoffeneim sono alte.

E se lo stipendio di Tolisso scoraggia Tiago Pinto, non è da scartare la pista che porta a Lucas Tousart, ex Lione ora in forza all'Hertha Berlino. Resta da capire la volontà di investire dei Friedkin nel mercato di gennaio. Per far cassa, intanto, un nome utile potrebbe essere quello di Carles Perez.

