Maitland-Niles subito disponibile: «Voglio farvi vedere chi sono»

«Grazie ai tifosi per il supporto che mi hanno già dimostrato. Speriamo di fare grandi cose da qui alla fine di questa stagione». Queste le prime parole da romanista di Ainsley Maitland-Niles, il cui acquisto in prestito dall’Arsenal fino al prossimo 30 giugno è stato ufficializzato ieri. Al club inglese andranno subito 500 mila euro più eventuali bonus. L’esterno classe 1997 ha scelto la maglia numero 15 e oggi sarà disposizione per il match contro la Juve. «Sono entusiasta di essere qui e non vedo l’ora di cominciare. Voglio dare il mio contributo alla squadra e dimostrare che tipo di giocatore sono».

(Corsera)