Maitland-Niles: solo panchina con la Juve

Sconfitta per la Roma a Milano, ma Mourinho deve già pensare alla Juve. E, con l'assenza di Karsdorp e Mancini, dovrà fare anche i conti con l'emergenza. Nella giornata di ieri però è sbarcato a Roma Ainsley Maitland-Niles: il tecnico portoghese - che oggi non terrà la consueta conferenza stampa della vigilia - deciderà se convocarlo in vista del match contro i bianconeri. La sensazione è che l'inglese farà parte dell'elenco ma che partirà dalla panchina.

Sulla destra la scelta dovrebbe ricadere su El Shaarawy. Difesa a 3 con Ibanez - diffidato -, Kumbulla e Smalling, mentre a centrocampo Cristante farà riposare uno tra Veretout e Mkhitaryan. Confermato Pellegrini.

(Corsera)