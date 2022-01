Maitland-Niles in salita: l’Arsenal non fa sconti. In 7 verso l'addio

Sarà un gennaio di lavoro intenso per Tiago Pinto. Il general manager della Roma ha tante operazioni da fare per rendere più forte la rosa a disposizione di Mourinho e allo stesso tempo più leggero il monte ingaggi.

In entrata due priorità: un esterno che possa dare il cambio a Karsdorp e un centrocampista centrale. Continua la trattativa con l’Arsenal per definire il prestito di Maitland-Niles, se però non si riuscirà a superare la differenza tra la richiesta (15 milioni per l’obbligo di riscatto) e l’offerta (10 milioni per il diritto) la Roma dovrà battere altre piste. Una porta in Germania, dove piace Almamy Touré dell’Eintracht.

Per il centrocampo Sempre viva la pista che porta a Boubacar Kamara del Marsiglia, anche lui con il contratto in scadenza: la trattativa è facilitata dai buoni rapporti tra i club dopo la doppia operazione che ha portato a in Francia Pau Lopez e Cengiz Under. In Inghilterra, invece, hanno accostato alla Roma il nome di Tanguy Ndombele del Tottenham, che non trova spazio con Antonio Conte.

Anche la lista dei calciatori in uscita è lunga: in cima ci sono i nomi degli 'esuberi' Fazio (piace in Spagna e alla Sampdoria) e Santon (per lui ci sono interessamenti dalla Turchia e dalla Francia). Poi ci sono Villar (dovrebbe tornare in Spagna, anche se ci sono stati dei timidi interessamenti di Juventus e Inter), Diawara, Reynolds (lo vuole il Bruges, ma la Roma preferirebbe mandarlo in prestito in Italia), Calafiori (è a un passo dal prestito al Cagliari), Mayoral (dovrebbe tornare al Real Madrid che poi lo girerà alla Fiorentina).

(Corsera)