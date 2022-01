Maitland-Niles forza 7: «Qui per tornare in Champions». Ora la Roma si gioca il jolly

Con la Juventus è andato in campo senza nemmeno aver disfatto del tutto la valigia, domenica prossima con il Cagliari avrà sicuramente maggiore dimestichezza un po’ con tutto. Del resto, il sapersi adattare è anche una delle caratteristiche principali di Ainsley Maitland-Niles, il terzino destro che la Roma ha prelevato meno di una settimana fa dall’ Arsenal.

Contro la Juventus ha giocato terzino destro a causa della squalifica di Karsdorp, ruolo che ricoprirà quasi sicuramente pure domenica prossima, vista la probabile indisponibilità dell'olandese. Al debutto ha giocato a corrente alternata, sbagliando sui primi due gol (marcatura lenta su Chiesa e Locatelli lasciato solo al centro dell’area, dopo che aveva fatto bene la diagonale difensiva a copertura) ma mostrando una sufficiente fisicità e anche una buona personalità. Quel che gli ha chiesto Mourinho, che di lui però apprezza anche la grande duttilità tattica.

Dei sette ruoli ricoperti finora in carriera, a Roma ne andrà a ricoprire presumibilmente due: terzino destro nel 4-2-3-1 ed esterno a tutta fascia nel 3-5-2. «Ma non chiedetemi del mio futuro, in questo momento sono concentrato solo sul presente e sulla Roma - ha detto il difensore inglese -. L'obiettivo resta entrare in Champions League».

(Gasport)