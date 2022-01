Maitland-Niles, ecco il jolly per Mourinho

Il primo regalo è pronto ad essere recapitato. Tra pochi giorni José Mourinho potrà finalmente avere a disposizione Ainsley Maitland-Niles. La trattativa con l'Arsenal si è sbloccata ieri pomeriggio quando i due club si sono accordati per un prestito secco. Sei mesi e stop, sulla falsariga dell’operazione che ha effettuato il Napoli con Tuanzebe. Ne deriva - al netto dell’ingaggio (2,5 milioni complessivi ma 1,2 per i prossimi 6 mesi) - un costo limitato (500 mila euro più altri 500 di bonus) e la possibilità (concreta) di rimandare tra qualche mese l’accordo per l'acquisto definitivo.

Maitland-Niles potrebbe svolgere le visite mediche già oggi (a Londra) e raggiungere l'Italia nelle prossime ore. L'obiettivo è quello di renderlo disponibile per il match del 9 gennaio all'Olimpico contro la Juventus. Il classe ‘97 viene preso idealmente come vice Karsdorp ma può occupare diversi ruoli anche in mediana. La sua duttilità è confermata anche nelle due esperienze lontano da Londra. La prima nel WBA (12 volte centrocampista centrale, una volta terzino destro e l’altra ala sinistra), la seconda nell’Ipswich (28 volte esterno destro di centrocampo, 3 esterno sinistro e una gara da mediano centrale). Vien da sé come Maitland-Niles non debba essere considerato un terzino puro ma un laterale di fascia che non disdegna di giocare in mediana.

(Il Messaggero)