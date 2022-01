E' atteso oggi a Roma Ainsley Maitland-Niles, che arriverà in giallorosso in prestito. Il calciatore, di proprietà dell'Arsenal, si è negli ultimi giorni tenuto in contatto con i giocatori made in England della Roma. La scelta del quartiere dovrebbe ricadere su Casal Palocco. L'altro volto nuovo dovrebbe essere quello di Sergio Oliveira, che arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto: l'esborso oscillerà tra i 15 e i 18 milioni di euro.

(Il Messaggero)