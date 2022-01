Maitland-Niles c’è: «Mourinho è il numero 1, qui voglio vincere»

Arriva e gioca, probabilmente dal primo minuto. Ainsley Maitland-Niles è pronto. Ieri, dopo aver trascorso il primo giorno romano all’Ambasciata inglese per espletare le pratiche burocratiche (dal permesso di soggiorno a quello di lavoro), ha finalmente varcato i cancelli di Trigoria.

Resterà in prestito fino al 30 giugno 2022. Al club inglese andranno subito 500mila euro più altri 500mila legati ai bonus: «Sono qui per dimostrare il mio valore e lo farò in ogni partita- le sue prime parole - Le opportunità ci saranno, ma saranno le prestazioni a parlare. Abraham mi hadetto quanto sia grande questo club. Ha voluto fortemente che venissi qui. Mourinho? È uno dei migliori allenatori al mondo. Se non il migliore. Ha vinto moltissimi trofei ed è anche una grande persona. Dice quello che pensa, è una persona positiva, e vuole vincere. E nel calcio bisogna vincere».

Si stringe per l'altro obiettivo Sergio Oliveira, convocato per il match contro l’Estoril da Sergio Conceiçao e rimasto seduto in panchina per 90 minuti. Segnale chiaro di come il passaggio alla Roma sia da considerare ormai imminente. C’è già l’ok del calciatore, i club stanno trovando l’accordo sulla cifra del riscatto. Il Porto chiede 15 milioni, Pinto ne offre 12.

(Il Messaggero)