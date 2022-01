Maitland-Niles c'è e oggi già si allena. Ora tocca a Oliveira: affare ai dettagli

Forze fresche per Mourinho: ieri a Ciampino è sbarcato Ainsley Maitland-Niles, che arriva in prestito alla Roma per 500mila euro più altro mezzo milione legato ai bonus. Il calciatore di proprietà dell'Arsenal svolgerà oggi il proprio primo allenamento a Trigoria, con vista sul match contro la Juve: la possibilità di essere impiegato, data anche la squalifica di Karsdorp, è concreta. Il ballottaggio è con El Shaarawy e Ibanez.

Definite ieri dunque tutte le pratiche burocratiche per il tesseramento del calciatore inglese, che prenderà la maglia numero 15, Tiago Pinto potrà ora concentrarsi su Sergio Oliveira, la cui partenza è stata indirettamente confermata ieri dal tecnico del Porto Conceicao. La Roma ha impostato la trattativa sulla base del prestito oneroso - 1.2 milioni di euro - con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

Il gm giallorosso è impegnato però anche nelle uscite: incassati 12 milioni per il riscatto automatico di Pau Lopez da parte del Marsiglia, Calafiori e Reynolds attendono il via libera per unirsi rispettivamente al Cagliari e all'Anderlecht. Santon valuta il Paok, Villar aspetta invece l'Inter - che però deve prima cedere un paio di pedine, Sensi e Vecino su tutti -.

(Il Messaggero)