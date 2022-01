Maitland firma e gioca subito. Arriva Oliveira

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Adesso la Roma ha fretta di regalare a Mourinho il secondo colpo del mercato di gennaio. La trattativa per arrivare a Sergio Oliveira - portata avanti in gran segreto da Tiago Pinto - va avanti e il general manager giallorosso vorrebbe chiudere in tempi brevi con il Porto: la formula proposta dai giallorossi è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto. La speranza è quella di riuscire a portare a Trigoria il centrocampista il prima possibile ma Pinto sceglie il basso profilo: «Non è ancora il momento di parlare dei centrocampisti. Maitland-Niles invece è vicino, stiamo parlando con l'Arsenal».

In realtà con i Gunners è stato raggiunto un accordo ormai da tre giorni e il ventiquattrenne è atteso questa mattina nella Capitale per firmare il contratto che lo legherà alla Roma fino a giugno, con l'obiettivo di conquistare lo Special One e convincere il club ad avviare una nuova trattativa per acquistarlo a titolo definitivo a fine stagione. Il tecnico vorrebbe convocare l'inglese già per la gara di dopodomani con la Juventus: difficilmente potrà giocare dal 1' ma averlo a disposizione sarebbe comunque importante vista l'emergenza sulla fascia destra.

Nel match con i bianconeri infatti il tecnico non avrà a disposizione un terzino destro di ruolo vista l'assenza di Karsdorp, che salterà il big match a causa dell'espulsione rimediata a San Siro. L'olandese assisterà alla gara in tribuna insieme a Mancini, anche lui espulso nei minuti finali della gara persa con il Milan. La sconfitta di ieri potrebbe essere stata l'ultima gara da romanista di Gonzalo Villar, che nei prossimi giorni dovrebbe lasciare la Serie A: dopo i dubbi espressi durante la sessione estiva il giocatore sembra essersi convinto ad accettare il trasferimento in prestito. Il centrocampista dovrebbe fare ritorno in Spagna con l'obiettivo di crescere e giocare con maggiore continuità.