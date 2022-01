Ma Paolo Rossi che cosa c’entra con l’Olimpico?

Attenti ai nomi sbagliati. Quello di Paolo Rossi al posto di “Stadio Olimpico” sarebbe irrilevante dal punto di vista storico-geografico e irrispettoso persino nei confronti di Pablito, che si vedrebbe intestato un grande impianto un po’ a casaccio.

Lo Stadio Olimpico di Roma non è un’entità al di sopra degli schieramenti. Non è Wembley, che rappresenta il calcio inglese ed è lì che si giocano tutte le partite dell’Inghilterra. All’Olimpico Paolo Rossi è stato un forte avversario a lungo temuto e quasi sempre fischiato. Stop. Lo Stadio Olimpico è invece un monumento alla romanità. Da quasi 70 anni è la casa di Lazio e Roma. Perché intitolarlo a Paolo Rossi, che di romano non ha nulla? Non insegnano qualcosa gli stadi “Meazza” e “Maradona”? Perché pensare di poter calpestare le emozioni della capitale ostinandosi a immaginare l’Olimpico per quella zona franca che non è?

(La Repubblica - E. Sisti)