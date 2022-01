L'ultima volta: il pasticcio dei sei cambi

Un anno ed un giorno dopo la Roma torna a giocare in Coppa Italia. Il 19 gennaio 2021 i giallorossi persero 2-4 contro lo Spezia ai tempi supplementari in 9 contro 11 a causa delle espulsioni di Mancini e Pau Lopez, ma alla fine fu assegnato lo 0-3 a tavolino per aver effettuato sei sostituzioni, superando il limite massimo concesso. L'ultima coppa conquistata risale a 13 anni fa (2-1 contro l'Inter grazie a Mexes e Perrotta). Da quel giorno il bilancio è di 20 vittorie, 2 pareggi e 13 sconfitte, di cui due finali perse, 3 semifinali, 5 quarti e 3 eliminazione agli ottavi, rimediate tutte in casa nelle ultime sei edizioni. Mourinho è uno specialista delle coppe nazionali, infatti le ha vinte in Italia con l'Inter, in Portogallo, in Inghilterra e Spagna.

(corsera)