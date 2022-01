Lotito e quella lettera falsa per comprare Alitalia

Quasi un’ora di trasmissione dedicata a Claudio Lotito, passando dalla sua (ancora in bilico) nomina a senatore alla cessione della Salernitana, dal caso Lazio-tamponi al tentativo di acquisto di una quota di Alitalia. Ieri sera su Rai 3 la trasmissione Report ha mostrato il presidente biancoceleste in molte delle sue sfaccettature. Dal punto di vista della cronaca, lo spunto più interessante riguarda Alitalia. In particolare una lettera di Santander a garanzia di 375 milioni per acquistare il 37,50% delle azioni della compagnia aerea che, come ricostruito da Report e confermato dallo stesso Santander, risulta falsa. «Ma non c’è nessun problema - si difende il presidente - anche perché io ho dato incarico per poter fare questa cosa a una struttura, la dichiarazione della conformità, non è che l’ho fatta io quella. Se c’è un documento falso, vuol dire che è stata fatta una truffa ai nostri danni». Sigfrido Ranucci, conduttore e anima del programma, ha aggiunto che Lotito ha in seguito precisato a proposito della lettera falsa «di esserne venuto a conoscenza soltanto in occasione dell’intervista e di aver dato subito mandato ai legali di valutare eventuali iniziative a tutela della sua persona nei confronti del soggetto a cui è stata commissionata».

(gasport)