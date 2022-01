L’omaggio della Roma a Lando Fiorini

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Una nuova opera per rendere omaggio alla romanità e ai colori giallorossi. Continua l'impegno dell'As Roma per la valorizzazione e riqualificazione di alcuni angoli della città. Grazie all'impegno della Fondazione Roma Cares - scesa in campo insieme ad Ater e con il patrocinio della Regione Lazio - in occasione dell'ottantaquattresimo anniversario della nascita di Lando Fiorini il club ha realizz to un murale per celebrare l'artista romano scomparso nel 2017, autore del brano «Forza Roma Forza Lupi» che ancora oggi risuona all'Olimpico prima delle partite della squadra di José Mourinho.

L'opera, inaugurata ieri, è stata realizzata dallo street artist Lucamaleonte sulla facciata di una palazzina in Largo Evangelista Torricelli a Testaccio. Quello per Lando Fiorini si aggiunge ai murales dedicati a Gigi Proietti, Alberto Sordi e ad Anna Magnani realizzati nei mesi scorsi per le celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale. All'evento ha partecipato il figlio di Fiorini, Francesco Saverio, che ha ringraziato la società per l'iniziativa: «In famiglia siamo tutti romanisti ma papà è stato amato a prescindere dai colori. La Roma sta dimostrando attaccamento nei confronti della gente, delle tradizioni e dei tifosi». Presenti anche il direttore del Roma Department Francesco Pastorella, l'assessore alle politiche abitative Massimiliano Valeriani e la presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi.