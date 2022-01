L'omaggio della As Roma a Lando Fiorini

IL TEMPO - Un murale dedicato a Lando Fiorini è stato realizzato sulla facciata di un palazzo Ater di Testaccio. Così l’As Roma ha deciso di omaggiare il celebre cantautore capitolino, in uno dei rioni simbolo del tifo romanista. L’opera sarà inaugurata il 27 gennaio, data in cui ricorre l’anniversario della nascita di Fiorini, autore di «Forza Roma, forza lupi», inno che ancora viene trasmesso allo stadio Olimpico in occasione della partite dei giallorossi.

«Avevo circa 10 anni - scrive Rossella Sensi - e papà emozionato mi portava allo stadio. Uno dei ricordi legati a quel periodo erano proprio le parole cantate da Lando Fiorini e intonate da tutti i tifosi. Erano i bellissimi anni ’80. Quelli della Roma di Dino Viola, di Bruno e di tanti altri campioni che poi avrebbero vinto lo scudetto. Ancora prima dell’inno di Antonello, che farà da colonna sonora delle nostre vite, c’era il Forza Roma, forza Lupi di Fiorini. Così semplice, diretto, sincero. Impossibile da non cantare. Nel corso degli anni ho avuto il piacere di conoscere Lando e di apprezzarlo anche come persona».

«A tre anni dalla sua scomparsa - continua Sensi - sono felice di sapere che la società gli dedicherà un murale a Testaccio. Lando è stato per anni la voce storica della nostra città, dei suoi quartieri, della sua storia. Ed era un grandissimo romanista. E non va mai dimenticato».