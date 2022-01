L'Olimpico a Paolo Rossi? Meglio Mennea o Berruti

Lo stadio Olimpico non è mai stato la casa della Nazionale [...]. Perciò in molti non abbracciano l'idea di intitolarlo alla memoria di Paolo Rossi, nonostante la Camera abbia approvato un Ordine del giorno in cui, raccogliendo la proposta del deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin, impegna il governo a valutarne la possibilità [...].

Avrebbe molto più senso intitolare l'Olimpico a Pietro Mennea - che ci vinse l'Europeo del ‘74 sui 200 - o a Livio Berruti (vivo e vegeto) che vi firmò il trionfo olimpico dei 200 (con record del mondo). Oppure lasciare che resti Stadio Olimpico.

(Il Messaggero - R. Buffoni)