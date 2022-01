Lo Specialista

La Roma ha bisogno del suo Special-ista e Mourinho lo è. Nel suo palmares infatti non ci sono le Champions League, l'Europa League ed i campionati, ma anche molte coppe nazionali, che ha vinto ovunque è andato. Stasera inizierà l'avventura in Coppa Italia della Roma, un trofeo che ha rappresentato la rinascita del club.

Date le difficoltà per arrivare in Champions League, Mourinho si aggrappa a questa competizione, dove sfiderà il Lecce all'Olimpico. La prima coppa nazionale vinta dallo Special One risale alla stagione 2002/2003, quando vinse la Taça de Portugal contro l’União Leiria. In Inghilterra ne ha vinte ben cinque (una FA Cup e quattro Coppe di Lega, eguagliando il record di Ferguson e Guardiola).

Proprio in Inghilterra in questo periodo è molto criticato. La BBC ha dedicato un approfondimento su di lui e sulla sua esperienza alla Roma, sottolineando i risultati altalenanti e le differenze con Fonseca. "La fragilità psicologica della Roma mourinhiana sorprende in negativo" - è quanto si legge. Nonostante il progetto sia triennale, l'allenatore sta incontrando sicuramente più difficoltà di quante se ne aspettava. Ormai sembra lontano il periodo in cui vinse la coppa nazionale in Spagna con il Real Madrid. Vincere a Roma però potrebbe essere un qualcosa di storico.

Stasera Mourinho schiererà una formazione simile alla titolare. Rientreranno Cristante ed Ibanez, mentre Mancini è squalificato. Al posto di Rui Patricio è pronto Fuzato, mentre sulla destra torna Karsdorp ed a sinistra c'è il ballottaggio tra Maitland-Niles e Vina. Anche El Shaarawy è recuperato e si alternerà con Felix, proprio come faranno Zaniolo con Mkhitaryan.

(Il Messaggero)