L'ira di Mou: "Arbitro senza coraggio"

Un rapporto tormentato quello che continua a legare la classe arbitrale e la Roma. Josè Mourinho, dopo il triplice fischio nel match contro il Milan, ha aggiunto un altro tassello alla telenovela. Il mister giallorosso si è lamentato della gestione degli episodi da parte del Var e della mancanza di coraggio dell'arbitro Chiffi - "Non ha avuto la personalità" -. Di certo la prestazione dei suoi difensori, però, non ha aiutato. E lo Special One ha trattato nel post partita anche questo tema: "Abbiamo sbagliato le basi del calcio al livello tecnico".

Fiato sospeso poi per l'eventuale provvedimento del giudice sportivo nei confronti della tifoseria giallorossa, colpevole di aver intonato cori razzisti indirizzati ad Ibrahimovic. Mourinho ha presto ottenuto che gli stessi cessassero, ma questo potrebbe non essere sufficiente ad evitare la sanzione.

(La Repubblica)