L’idea dello stadio “Paolo Rossi” e l’invenzione della ritoponomastica

La recente proposta di intestare lo Stadio Olimpico a Paolo Rossi, iniziativa che non tiene in alcun modo conto di ciò che questo luogo rappresenta per la popolazione di Roma, a quali riti e a quali cerimonie ha assistito, quali culti ha ospitato; intestare l’Olimpico a Rossi è sconsacrare un luogo, è ignorare il mito che lo abita, è offendere gli dei delle nostre famiglie. Se proprio non riuscite a sta fermi e volete per forza cambiare le cose, cercate almeno di cambiarle in meglio. Lo stadio si chiama così, e se non trovate un nome più bello, per noi va ancora bene chiamarlo l’Olimpico. A proposito della proposta di intestare lo stadio Olimpico a Paolo Rossi credo che per la prima volta così anche un romano si possa sentire come gli altri italiani, perché quando vai nelle altre città c’è sempre via Roma, poi quando vai invece in periferia passi in certe strade leggi il nome sulla targa e dici: e questo chi è? Ed è un po’ quello che possiamo pensare noi.

(La Repubblica)