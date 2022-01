Lezioni di portoghese, Oliveira sveglia la Roma

Fino a ieri il difetto maggiore della Roma era non avere un’identità forte. In una sera, contro un Cagliari a pezzi, ha trovato forse il volto su cui pensare di costruire il proprio futuro: la nuova Roma ha il passaporto portoghese e il carattere dell’ultimo arrivato. È bastata mezz’ora da giallorosso a Sergio Oliveira per prendersi il pallone sotto braccio mentre l’arbitro Maggioni decideva davanti a un monitor che il tocco con la mano di Dalbert meritasse il rigore.

Magari per caratteristiche non è il regista che sognava e continua a sognare Mourinho, ma nei 90 minuti che ha chiuso esausto ha dimostrato di avere tutto ciò che alla Roma mancato finora: idee chiarissime, il carisma per farsi dar la palla, per giocarla guardando la porta avversaria e non la propria.

Perché quel sudatissimo vantaggio non evaporasse, allora, è servito anche un altro portoghese. Se Rui Patricio — anche lui chiesto da Mou, anche lui portato da Mendes — non fosse riuscito a deviare sulla traversa il tocco di Joao Pedro, la Roma avrebbe trasformato una serata dominata in un’autoflagellazione.

(La Repubblica)