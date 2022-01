L’editoriale di Costanzo: “Mourinho chiederà la cittadinanza romana”

Ha fatto grande simpatica Mourinho quando, dopo la partita vinta con l’Empoli ha detto: “Ora posso festeggiare il mio compleanno e quello di mio figlio“. Non si pensa mai che i grandi allenatori o i grandi calciatori abbiano famiglia, figli, discendenti o mogli che amano che sopportano o che sono sopportati. L’unico problema che ha la Roma adesso è che per dire la formazione bisogna studiare le lingue. José Mourinho festeggia 59 anni. Innanzitutto auguri e poi mi piacerebbe parlarci per sapere se si è ambientato a Roma, come vive la città e se vive anche la città al di là di Trigoria. Da come ho visto il comportamento cambiare nel tempo, ho come l’impressione che, gira gira, Mourinho chiederà al Sindaco Gualtieri la cittadinanza romana. A me farebbe piacere.

(corsport)