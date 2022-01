L'editoriale di Costanzo: "Il coraggio di Pellegrini e i rigori della vita"

Sono venuto a sapere che la A.S. Roma sta per scrivere una lettere al Sindaco, sempre di Roma, per incontrarlo. Di cosa dovranno parlare, dello Stadio? [...] Nino Manfredi diceva: "Fusse che fusse la vorta bona".

Un pensiero caro va a Pellegrini, al quale ricordo che tutti i rigori nella vita, e non solo quelli calcistici, si possono sbagliare. Ci vuole sempre la voglia di prendersi la responsabilità di dare il calcio.

La Roma è sempre più portoghese dopo l'arrivo di Oliveira, ma se essere portoghese vuol dire vincere, suggerirei un trasferimento di gruppo a Lisbona.

È curioso il tifoso romanista. In realtà per lui è importante che la Roma vinca. Che poi vinca giocando con una squadra di Serie D o con il Real Madrid, non fa differenza. [...]

Torno a ricordare ancora una volta quanto sarebbe importante un nuovo Stadio e quante attività commerciali potrebbe sorgere intorno al medesimo e quale occasione importante si potrebbe dare al quartiere dove sorgerà. A proposito: ma quando c'è quest'incontro?