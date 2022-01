L’editoriale di Costanzo: “I momenti difficili e le pessimi abitudini”

Leggo con stupore alcune cronache sportive dove si presente che, in ogni occasione, gira gira, la colpa è sempre dell’allenatore. Difficile, a dire il vero, che la colpa sia di un dirigente che si occupa di abbonamenti o di un tifoso. È ovvio che l’allenatore è il Papa. Ma il Papa, in genere, non sbaglia dall’altare, l’allenatore invece può sbagliare dalla panchina. È vero che gli allenatori sbagliano, ma non vorrei dare tutta la croce sulle loro spalle. Talvolta ci può essere una cattiva volontà di un giocatore, un malumore scoppiato nello spogliatoio, un’ombra di Covid che ha sconvolto gli animi. Insomma, i motivi possono essere tanti. Altri in caso di problemi – come ad esempio può avere la Roma, ma non solo la Roma – se la prendono con chi c’era prima. Anche questo è un costume molto italiano, guardarsi indietro e scoprire errori in chi c’era, errori dei quali, peraltro, non ci eravamo accorti al momento.

(corsport)