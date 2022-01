L’editoriale di Costanzo: “Facciamo benedire giocatori e spogliatoi”

Vorrei conoscere Mourinho per dirgli di non mollare mai, come peraltro è nel suo carattere. Vorrei dare però un suggerimento ai Friedkin, cioè di far benedire i giocatori e gli spogliatoi. Poi devo confessare una cosa: ma non ci sarà qualcuno che porta iella e che, in questa sua attitudine, si è dedicato alla Roma? Spero di no, ma nel caso lo iettatori da individuato e perseguitato. Da ragazzo andavo in vacanza in Abruzzo e c’erano le squadre locali che giocavano a calcio. Quando le cose non andavano per il meglio, chiamavano un uomo di una certa età con una visibile gobba e, inutile a dirsi, le cose cambiavano in meglio. Per carità, nessun gobbetto a Trigoria, sia chiaro, ma certo un po’ di buona fortuna per i giocatori e per la Roma in generale non sarebbe male.

(corsport)