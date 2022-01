L'editoriale di Costanzo: «Caro Mou, spero che arrivi a 200 panchine»

CORSPORT (M. COSTANZO) - A Testaccio è stato inaugurato un murales dedicato a Lando Fiorini. Quest'ultimo, in quanto simbolo della romanità, di fede giallorossa e cantante delle melodie romane. Proviamo a chiederci quanti altri personaggi oltre a Fiorini, ad Aldo Fabrizi e ad Anna Magnani, credo a Totti, potrebbero aspirare a un murales a Testaccio.

Non solo Mourinho ha festeggiato gli ani ma il 5 febbraio, giocando contro il Genoa, festeggia la centesima panchina in serie A. Auguro a Mourinho di festeggiare prossimamente la centocinquantesima o duecentesima panchina. Mi piacerebbe pensare che Mourinho in camera da letto, anziché il medesimo, abbia una panchina. Certamente gli è più familiare.