L'editoriale di Costanzo: «Attento Mourinho, gli arbitri ricordano»

CORSPORT (M. COSTANZO( - Domandiamoci: ma il campionato di calcio c’è o non c’è? Non sarà che c’è, invece, il campionato di Covid? D’altra parte, la Lega si deve essere messa d’accordo col virus, dato che ha dichiarato che il campionato prosegue secondo quanto stabilito. Poi, bisognerà recuperare le partite, quindi il campionato finirà per Ferragosto.

Dopo Milan–Roma, ancora una volta Mourinho, dato il risultato, se l’è presa con gli arbitri. Lo scrivemmo e lo ripetiamo: attento Mourinho, gli arbitri mal sopportano di essere criticati e, quindi, conoscendosi l’un l’altro, ricordano. Ma il portoghese giallorosso, da questo orecchio sembra non sentirci.

Si parla dello stadio della Roma ed è giusto che sia così, ma forse, ancor prima dello stadio, va rinforzata – e non di poco – la squadra medesima.