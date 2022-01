Lecce e Coppa Italia: Mourinho sfida due incubi

Contro il Lecce non sarà una partita come le altre. Il 20 aprile 1986 infatti si consumò una tragedia sportiva per la Roma ed oggi i giallorossi riaffronteranno i salentini alle ore 21 nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Trentasei anni fa la Roma perse davanti ai suoi tifosi 2-3, rinunciando così alla possibilità di vincere lo scudetto. La Coppa Italia rappresentava una possibilità di riscatto per la Roma, ma da anni non lo è più. Le sconfitte collezionate sono tante, come ad esempio contro lo Spezia quando ancora non era in Serie A, il 7-1 contro la Fiorentina oppure il 3-0 a tavolino sempre contro lo Spezia. Mourinho sa che non va sottovalutato questo match e lo ha imparato nella sua esperienza in FA Cup con il Tottenham.

(La Repubblica)