Lando Fiorini ricordato con un murale a Testaccio

Sarà inaugurato oggi alle 12, nel giorno dell’anniversario della sua nascita, il murale in memoria di Lando Fiorini (nato nel 1938 e scomparso nel 2017), realizzato sul un palazzo Ater di Testaccio. È l’omaggio che la società giallorossa ha voluto fare al cantautore, grande tifoso e autore di uno dei brani storici, “Forza Roma Forza Lupi”, che ancora oggi suona allo stadio Olimpico prima delle partite casalinghe.L’opera è stata realizzata dall’artista Lucamaleonte su un palazzo in via Evangelista Torricelli. “In famiglia siamo tutti romanisti – le parole di Francesco Saverio Fiorini, figlio di Lando – ma papà è stato amato a prescindere dai colori. La Roma sta dimostrando attaccamento nei confronti della gente, delle tradizioni e dei tifosi“.

(corsera)