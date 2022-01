L'addio di Diawara può aprire la strada per Kamara

Tiago Pinto aspetta l'uscita di Diawara per poter dare a Mourinho un altro rinforzo per il centrocampo. C'è stato un sondaggio del Valencia, che lo vorrebbe in prestito. In caso di una sua cessione, la Roma potrebbe tentare affondo per Kamara, che si libera a parametro zero dal Marsiglia a giugno.

I primi contatti tra i due club di sono stani nelle scorse settimane: l'OM deve versare nelle casse della Roma 20,4 milioni per il riscatto obbligatorio di Pau Lopez e Under. Le difficoltà maggiori potrebbero però derivare dalle richieste del giocatore, che chiede un ingaggio di 5 milioni (fuori portata per le casse dei giallorossi) e peraltro ha molte offerte dalla Premier (lo hanno cercato Man Utd, West Ham e Newcastle) e sa che ha la possbilita di far salire l'asta. E più facile prendere Kamara adesso piuttosto che a giugno, quando la richiesta del

giocatore non sarà negoziabile.

