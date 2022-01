La Roma si libera del «peso» Fazio

Sul fronte uscite si continua a cercare una sistemazione anche per Diawara, che sembrerebbe essersi convinto a lasciare la Capitale. Una volontà che rischia di scontrarsi con i tempi stretti del mercato: restano solo tre giorni per trovare una squadra al centrocampista che spera di potersi accasare in Spagna, come confermato dall’agente Daniele Piraino ad As: «La strada di Amadou Diawara va decisa in questi giorni. I club italiani e francesi sono interessati, ma il suo sogno è giocare per il Valencia».

Nelle ultime ore tuttavia non sono stati registrati passi in avanti. È atteso invece l’annuncio dell’acquisto di Mate Ivkovic: la Roma ha trovato l’intesa con l’Hajduk Spalato e con gli agenti del sedicenne che andrà a rinforzare il settore giovanile. Nel frattempo il Sassuolo ha ufficializzato l’acquisto di Ciervo: l’attaccante classe 2002 si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto (scontato) fissato a 2 milioni, senza recompra ma con percentuale sulla futura rivendita.

Capitolo biglietti: superate le limitazioni sul numero di spettatori consentiti negli stadi, la Roma ha annunciato la messa in vendita dei tagliandi per il match con il Genoa a partire da lunedì.