La Roma lancia la lotteria dei biglietti: sorteggio tra abbonati per Roma-Cagliari

ILTEMPO.IT (E. ZOTTI) - Sarà un Olimpico davvero per pochissimi fortunati. Con l'entrata in vigore del limite massimo di 5000 spettatori ammessi negli stadi almeno fino alla fine di gennaio - ma le restrizioni potrebbero protrarsi anche più a lungo - la Roma si è trovata a dover trovare una soluzione per gli oltre 21mila tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento per assistere alle gare casalinghe della squadra allenata da José Mourinho.

Nel pomeriggio di oggi il club ha indetto una riunione per cercare di trovare una soluzione alla situazione che si è venuta improvvisamente a creare. Tra le opzioni prese in considerazione, una delle più gettonate è quella di selezionare una parte degli spettatori tramite invito - altri tagliandi saranno destinati agli sponsor e agli inviti - mentre i restanti posti a disposizione verranno occupati da alcuni abbonati che saranno scelti di volta in volta tramite sorteggio.

Non è prevista dunque una fase di vendita libera riservata ai non abbonati. Le modalità del sorteggio, che riguarderà circa la metà dei 5mila posti a disposizione, e il resto delle informazioni utili ai tifosi saranno rese note in un comunicato che verrà pubblicato domani.

