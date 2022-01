La Roma ha il leader: mediano o mezzala con il vizio del gol

I rivali hanno deposto le armi e si sono uniti: Tiago Pinto era uno dei dirigenti del Benfica, mentre Sergio Oliveira giocava nel Porto, mentre ora si trovano entrambi nella Roma. Lo stesso gm ha annunciato che "due anni fa nessuno dei due poteva pensare di essere insieme. Siamo stati avversari tante volte. Sergio non ha bisogno di presentazioni, ha uno status internazionale che tutti conoscono. Lui è un centrocampista bravo e con tanta voglia di venire qui". Mourinho gli regalerà subito la maglia da titolare contro il Cagliari domani. "Ho 29 anni e ho già dimostrato il mio valore - ha spiegato il giocatore in conferenza stampa-. A me piacciono le sfide. Mourinho è abituato a vincere ed avere giocatori importanti. Arrivo per aiutare la squadra a crescere. La mia posizione preferito è in un centrocampo a tre come numero 8 o più basso in una mediana a due".

L'allenatore lo ha voluto perché è un vincente, dato che ha vinto 8 trofei in carriera. Lo Special One potrebbe utilizzarlo come mezzala nel 3-5-2 o nel 4-3-3, oppure nei due in mediana nel 4-2-3-1. Inoltre, essendo dotato di un gran piede, ha il vizio del gol e calcia spesso i piazzati: sono ben 60 le reti realizzate in 324 partite e solo nella scorsa stagione ne ha messe a segno 20.

(gasport)