La Roma è già avanti: studia i colpi estivi. Guedes e Xhaka gli obiettivi, Veretout e Ibañez possono partire

La Roma prova a chiudere il mercato con una cessione che alleggerisca i numeri dell'organico e quindi il bilancio. Il nome caldo resta Amadou Diawara, del quale il general manager Tiago Pinto si sta occupando quasi a tempo pieno da tre giorni. Ma se anche riuscisse a piazzarlo in extremis, con la formula del prestito, quasi certamente non lo sostituirebbe un altro centrocampista.

Diawara vorrebbe andare al Valencia. come il suo manager Piraino ha spiegato ai media spagnoli. Ma al momento non sono arrivate offerte. E anche in Italia, al di là di generiche manifestazioni d'interesse, non sono in ballo trattative reaIi. Neppure con il Venezia, che ha mandato segnali senza passare all'azione concreta. Se Diawara dovesse restare bloccato, la Roma potrebbe trovare all'ultimo istante una sistemazione (sempre in prestito) all'altro centrocampista Darboe, che piace soprattutto al Cagliari. Ma fino a ieri sera non erano state intavolate negoziazioni: stamattina Tiago Pinto farà il punto della situazione. L’ipotesi Nandez resta molto difficile a prescindere dalle mosse della Juve: di lui Tiago Pinto aveva parlato al Cagliari a inizio mese. prima di prendere Sergio Oliveira, quando nell'affare sarebbe entrato Calafiori (poi finito al Genoa). Non si può escludere un colpo di scena, che coinvolga ad esempio Darboe, ma il tempo stringe.

Tutt'altro scenario si aprirà a giugno, quando la Roma cercherà di costruire una squadra pronta a sfidare le big italiane. Senza toccare i punti fermi del gruppo, tecnici e caratteriali i Friedkin investiranno per il rafforzamento della squadra, aiutan. dosi anche con qualche cessione: in ballo e sotto esame sono soprattutto Veretout e Ibañez. che hanno mercato e non sono ritenuti insostituibili. In più Mkhitaryan, che è in scadenza di contratto, dovrebbe concludere la carriera altrove, forse in Russia. Tiago Pinto. su sug gerimento di Mou, ha sondato il Valencia per Goncalo Guedes, attaccante esterno portoghese classe '96. Primo obiettivo resta Granit Xhaka: chissà che in estate non arrivi il momento giusto

