La Roma chiama, il Sindaco risponde

IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - La notizia che si aspettava per veder ripartire l'iter per lo Stadio della Roma: il club giallorosso e Roberto Gualtieri si incontreranno il prossimo giovedì. A fare richiesta formale è stata la società di Trigoria, che ha voluto un colloquio esplorativo con il primo cittadino. Ancora da chiarire chi parteciperà all'incontro, ma è molto probabile che per questa prima volta a fare gli 'onori di casa' sarà Gualtieri, coadiuvato da uno staff ristretto.

Per la Roma sarà sicuramente presente il Ceo Pietro Berardi, mentre è ancora da valutare la partecipazione del presidente Dan Friedkin o di suo figlio Ryan. L'obiettivo di questo primo summit è far luce sulle reali intenzioni della proprietà giallorossa e far luce sulle reali necessità.

La Roma vorrebbe costruire un impianto senza dover effettuare un massiccio intervento sulle infrastrutture pubbliche e, come noto, le aree sul piatto variano da Pietralata all'Eur, con una preferenza per quella degli Ex Mercati Generali e del Gazometro.

Il Sindaco vuole invece capire le necessità della Roma: dalle risorse con cui vuole procedere agli strumenti di cui vuole servirsi. Ancora non sarebbe stato chiarito, poi, se la Roma voglia farsi carico direttamente del progetto o costituire una società ad hoc, come avvenuto per il progetto di Tor di Valle. Definiti questi aspetti, si passerà a stilare un vero e proprio cronoprogramma.