La Roma a Cagliari per allungare in vetta

IL TEMPO (M. VITELLI) - Riparte il campionato Primavera. Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, che ha fatto saltare tre giornate di campionato, oggi tocca alla Roma di Alberto De Rossi, che alle 12.30 (diretta Sportitalia) fa visita al Cagliari per recuperare la gara valevole per il quindicesimo turno.

Il match è uno scontro al vertice, con i giallorossi che guidano la classifica con 8 punti di vantaggio proprio sugli isolani, ma la squadra di Alessandro Agostini deve recuperare una partita. Nei giallorossi c’è fiducia, i risultati finora raggiunti parlano chiaro: 33 gol realizzati e solamente 9 incassati. Intanto, Daniele Conti, figlio del mitico Bruno, ha parlato in queste ore pre-match. «Sappiamo che sarà una gara molto difficile a causa del valore dell'avversario e per il lungo stop – spiega il coordinatore del settore giovanile dei rossoblù – servirà un Cagliari al top». L’obiettivo dei sardi è quello di battere la Roma per rosicchiare tre punti importanti, ma Conti ha anche ambizioni diverse. «Vincere una partita non basta – sottolinea – il nostro lavoro è finalizzato alla crescita dei giocatori per renderli adeguati a giocare in prima squadra. Per fare questo, occorre individuare gli elementi che oltre alla tecnica hanno doti morali, di personalità, di educazione e di umiltà».