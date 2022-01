La pista Xhaka riprende quota: Diawara decisivo

Tutto ruota attorno ad Amadou Diawara. È lui, infatti, l’ago della bilancia di questa ultima parte del mercato di riparazione giallorosso, con il g.m. Tiago Pinto che oggi incontrerà a Milano Daniele Piraino (l’agente del centrocampista guineano) per capire come impostare un futuro altrove. In Italia hanno manifestato interesse Venezia, Cagliari e Sampdoria. Questa cessione, però, è fondamentale per aprire le porte al colpo last minute della Roma. Che, proprio in queste ultime 24 ore è tornata a riflettere sulla possibilità di portare a casa Granit Xhaka. Nella mente di Mourinho resta il giocatore ideale per ricoprire quel ruolo. E poi perché il suo presente all’Arsenal non è così roseo come il passato. Xhaka ha infatti rotto da tempo con la piazza, intesa come tifoseria, che lo ha beccato spesso e volentieri negli ultimi mesi. E poi i londinesi stanno cercando di prendere dalla Juventus Arthur, il cui arrivo libererebbe in modo automatico una casella tra i 4 centrali di centrocampo (Xhaka, Lokonga, Partey ed Elneny). Casella che, appunto, potrebbe essere proprio quella di Xhaka. Certo, poi c’è l’ostacolo del costo del cartellino, circa 20 milioni, con lo svizzero che la scorsa estate ha prolungato il suo contratto fino al 2025. Ma dopo l’affare Maitland-Niles i rapporti tra i due club sono tornati buoni e sereni.

(gasport)