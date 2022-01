La maledetta Coppa Italia

14 anni senza Coppa Italia - ultimo successo nel 2008 con Spalletti -, nonostante il trofeo a Roma sia sempre stato di casa. I giallorossi ne hanno portati a casa 9 ma quella della numero 10 sembra essere una vera e propria maledizione, che potrebbe essere cominciata proprio con Mourinho: nel 2010 la finale persa con l'Inter - quella del calcione di Totti a Balotelli -, e sulla panchina nerazzurra c'era proprio lo Special One.

Il vero trauma rimane la sconfitta con la Lazio nella finale del 2013, ma di brutti ricordi i tifosi giallorossi ne hanno accumulati tanti: dalla rimonta del Napoli al San Paolo dopo la vittoria degli uomini di Garcia all'andata (stagione '13/'14), all'eliminazione con la Fiorentina di Montella l'anno successivo. E poi lo Spezia - per ben due volte -, ancora la Lazio, e il Torino. Senza dimenticare i 7 gol presi dalla Roma al Franchi. Sul cammino della Roma, stavolta, il Lecce.

Capitolo mercato: su Jordan Veretout si fa vivo l'interesse del Tottenham. Se gli Spurs facessero sul serio per il francese, potrebbe riaprirsi la via che porterebbe ad un nuovo acquisto: in lizza Tanguy Ndombele, che al Tottenham è ai margini e si allena da solo, e Boubacar Kamara dell'OM.

(Il Messaggero)