La As Roma ospita l’Empoli

IL TEMPO (M. VITELLI) - Torna il calcio femminile. Oggi alle 12.30 (diretta TimVision) la Roma affronta l’Empoli al Tre Fontane in una situazione d’emergenza dovuta al Covid-19. Le giallorosse, al momento seconde in classifica dietro la Juventus lontana 8 punti, arrivano all'appuntamento con la voglia di riscattarsi dopo la sfortunata avventura nella Final Four di Supercoppa italiana, terminata subito a causa della sconfitta in semifinale contro il Milan.

Mister Alessandro Spugna dovrà però fare i conti con ben sette giocatrici assenti perché positive al coronavirus: Ceasar, Borini, Soffia, Bernauer, Andressa, Glionna e Pirone (torna invece Linari che si è negativizzata). E a queste si aggiungono capitan Bartoli e Ciccotti, entrambe infortunatesi nel match contro il Milan.

In questi giorni di sosta, hanno salutato la Roma il centrale difensivo Allyson Swaby, che è andata a giocare in Usa, e il portiere Rachele Baldi, trasferitasi al Napoli. Ma è arrivata la svedese Emma Lind dal Rosengard che, complice il forfait di Ceasar, dovrebbe esordire subito tra i pali giallorossi.