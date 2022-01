Kumbulla scaccia-fantasmi: «Lavoro per dare il massimo»

Sta a poco a poco recuperando un calciatore in più per la causa giallorossa Josè Mourinho, che si gode un Marash Kumbulla ritrovato. Il tecnico lo ha ammesso candidamente alla fine del match di campionato contro il Cagliari, e la rete del difensore in Coppa Italia contro il Lecce non può che aver confermato le sensazioni del tecnico portoghese.

Il difensore ex Verona si è distinto, insieme a pochi altri compagni, quando la squadra sembrava essere scarica e la delusione pareva concreta. Non solo per il gol. La prestazione di ieri spazza probabilmente via le voci di mercato che lo volevano lontano da Trigoria già in questa sessione di mercato.

A fine match il difensore ha spiegato quanto si senta consapevole del momento che sta vivendo: sa di poter diventare una pedina preziosa per la rosa, e il lavoro degli ultimi mesi sembra iniziare a dare i suoi frutti.

