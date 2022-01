Kumbulla per Mancini. Allegri rischia

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La brutta sconfitta subita a San Siro complica la classifica della Roma, ma soprattutto i piani di José Mourinho in vista dello scontro diretto con la Juventus. Domani alle 18.30 nel big match dell'Olimpico, lo Special One sarà costretto a fare a meno di due titolarissimi delle sua squadra: sia Karsdorp che Mancini infatti sono squalificati e seguiranno la gara dalla tribuna. Due assenze pesanti per una partita chiave della stagione, dove la Roma si giocherà gran parte delle speranze di poter rientrare nella lotta al quarto posto.

Per sostituire l'olandese oltre all'ipotesi Maitland Niles - che oggi si allenerà per la prima volta - c'è quella di spostare El Shaarawy a destra e far giocare il Faraone a tutta fascia, mentre a prendere il posto di Mancini dovrebbe essere Kumbulla anche se non è del tutto esclusa l'ipotesi di arretrare Cristante insieme a Smalling e Ibañez. Straordinari invece per Rui Patricio che, nonostante i problemi alla schiena con cui è costretto a convivere, scenderà comunque in campo vista l'indisponibilità di Fuzato (ancora positivo al Covid).

Sulla panchina della Juventus invece potrebbe non esserci Allegri: dopo la sfida con il Napoli il tecnico ha avuto una furiosa lite con l'arbitro Sozza (è stata refertata) e nelle prossime ore si conoscerà la decisione del giudice sportivo. Si rivedrà invece Chiellini, reintegrato nel gruppo squadra dopo essersi negativizzato dal Covid. Per la sfida con i bianconeri allo stadio è previsto il tutto esaurito. Ieri la Roma ha riaperto la vendita libera e in poche ore sono andati esauriti quasi tutti i settemila biglietti disponibili: ci sono ancora poche centinaia di posti, che dovrebbero andare sold out nelle prossime ore.