Keramitsis: ecco il giovane greco abituato a bruciare tutte le tappe

E' Dimitrios Keramitsis l'ultimo diamante del settore giovanile giallorosso: il classe 2004 ha esordito domenica in prima squadra contro l'Empoli al minuto 95. Arriva dalla Grecia - Paok Salonicco fino ad un paio di stagioni fa -, con scalo però ad Empoli: in Toscana il difensore ha giocato pochissimo, ma la scorsa estate Lo Schiavo e De Sanctis lo portano a Trigoria, inizialmente per l'Under 18. Ma il giocatore brucia le tappe e presto si ritrova perno della linea arretrata della Primavera di Alberto De Rossi.

Tanti i punti di forza: dalla capacità di impostare palla a terra (gioca sul centro-sinistra ma il piede preferito è il destro) all'abilità nello stacco aereo (193 cm d'altezza), passando per la grande capacità nell'1vs1. Chi lo conosce racconta di un bel caratterino: il ragazzo è consapevole di essere forte e sa dove vuole arrivare.

(Corsport)