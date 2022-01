Kamara torna in pole: il prezzo è giusto. Grillitsch e Ndombelé le alternative

In una sessione di mercato complicata per tutti, in particolar modo per la Roma, che non potrà fare grandi investimenti se non quelli proveniente dalle risorse da eventuali cessioni, Kamara è uno dei rinforzi più facilmente raggiungibili per il centrocampo. Va in scadenza a giugno come Grillitsch, ma la Roma ha conto aperto con il Marsiglia, dove giocano Under e Pau Lopez, che saranno riscattati dal club francese. Sampaoli ha dato il via libera alla sua cessione, ma il centrocampista ha tante offerte, non solo quella della Roma. Ndombele, che è stato offerto dal suo entourage perché non trova spazio con Conte, guadagna troppo (dieci milioni di ingaggio all’anno), ma resta un obiettivo sullo sfondo. Il francese è stato allenato per un anno e mezzo da Mourinho. Il suo cartellino ha costi proibitivi, considerato che nel 2019 è stato pagato 62 milioni più 10 di bonus. L’unica ipotesi percorribile, anche in questo caso, sarebbe quella del prestito per sei mesi con il diritto di riscatto. Anche Grillitsch può essere abbordabile, considerato che andrà a scadenza a fine stagione con l’Hoffenheim. Il costo del suo cartellino a gennaio, come per Kamara, si aggira tra i quattro e i cinque milioni.

(corsport)