Kamara per Diawara. Pinto ora ci prova

Prima Maitland-Niles, poi Sergio Oliveira. Il mercato della Roma è stato fin qui più che positivo, con il general manager Tiago Pinto che ha messo a disposizione di Mourinho due rinforzi di qualità e personalità nel giro di poco tempo. Adesso la Roma ha quindici giorni di tempo per cedere gli esuberi e poi, magari, prendere la ciliegina sulla torta. Mourinho si è detto soddisfatto del mercato, ma sotto sotto forse spera ancora in un altro colpo. Prima le uscite: Diawara è finito nel mirino del Valencia, che però è spaventato dallo stipendio del centrocampista, che guadagna 2,5 netti. Chi sa che non possa aprirsi la possibilità di uno scambio con il Marsiglia, a cui è stato comunicato ieri il blocco del mercato per le prossime due finestre. Il club francese ha 15 giorni per cautelarsi e per questo motivo i due club potrebbero imbastire uno scambio Diawara-Kamara, che soddisferebbe entrambe le squadre. Il gm Tiago Pinto intanto spinge per avere il sì del francese, per gennaio o anche per giugno, quando potrà muoversi a zero.

Intanto, la Roma con le uscite di Reynolds all'Anderlecht e Olsen all'Aston Villa, più quelle di Mayoral, Calafiori e Villar, da qui a giugno risparmierà ben 4,2 milioni di ingaggi, più 500 mila euro arrivati dal Getafe per l'attaccante spagnolo. Se uscisse anche Diawara, a quel punto il tesoretto chiamerebbe un nuovo rinforzo per Mourinho.

(corsport)