La Roma ha individuato in uno tra Boubacar Kamara, Joao Moutinho e Tanguy Ndombele un'altra delle pedine da aggiungere al roster di centrocampo di Josè Mourinho. La chiave però restano le uscite: Amadou Diawara piace a Galatasaray e Valencia. Per Ebrima Darboe c'è l'Anderlecht, mentre Reynolds interessa al Kortrijk. E spunta il Tottenham di Antonio Conte per Jordan Veretout.

(gasport)