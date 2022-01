Kamara, grandi manovre ma servono le cessioni

Tiago Pinto vuole cedere i giocatori che non rientrano più nel progetto per regalare a Mourinho un ultimo acquisto in questa sessione di mercato. Il primo nome nella lista del gm è Kamara del Marsiglia.

Prima però servono le cessioni: Mayoral e Villar sono andati in prestito al Getafe, mentre Calafiori al Genoa per tornare più pronto nella prossima stagione. L'obiettivo è quello di fare cassa cedendo Diawara e trattando le rescissioni di contratto di Santon e Fazio, che è stato proposto alla Sampdoria ed è cercato da alcuni club spagnoli, mentre al terzino sono interessate alcune società turche e greche. In estate Diawara ha rifiutato varie offerte ed ora la Roma difficilmente incasserà gli undici milioni necessari per evitare una minusvalenza. Intanto Olsen è vicino all'Aston Villa in prestito, ma i giallorossi potrebbero inserire un obbligo di riscatto fissato a 4 milioni.

C'è da monitorare anche la situazione di Kluivert, che è al Nizza con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, che potrebbe diventare obbligo in base al raggiungimento di un certo numero di presenze ed al piazzamento della squadra in campionato. Le ottime prestazioni potrebbero portare i club a mettersi d'accordo in anticipo per un riscatto anticipato ad una cifra inferiore. Alla Roma arriverà un tesoretto da 21 milioni dal Marsiglia per i riscatti di Under e Pau Lopez. Una parte di questo guadagno potrebbe essere reinvestito per Kamara, che ha il contratto in scadenza a giugno. Su di lui ci sono alcuni club inglesi, ma Tiago Pinto ha già allacciato i rapporti con le parti interessate per ottenere il sì del giocatore.

(corsport)