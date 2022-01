Italia, serve la magia di Wembley: torna anche DDR

La magia dell'estate sembra un lontano ricordo per la Nazionale, che ora si ritroverà a dover fare i conti con gli spareggi per accedere a Qatar 2022 senza alcune pedine fondamentali nello scacchiere di Roberto Mancini. Ma per recuperare la scintilla dell'europeo si punta anche a quello che va oltre il rettangolo di gioco. E allora ecco che proprio il C.t., coadiuvato dalla Federazione, ha chiesto a Daniele De Rossi se avesse voglia di tornare nello staff azzurro. L'ex centrocampista della Roma non ha esitato e ha subito dato il suo assenso. Parteciperà al prossimo stage azzurro a partire da mercoledì.

(gasport)