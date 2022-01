Italia-Macedonia, tra calciatori con Sputnik e non vaccinati: ipotesi campo neutro

Possibile problema in vista per quanto riguarda lo spareggio per accedere a Qatar 2022 tra Italia e Macedonia. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano, essendoci nella formazione balcanica giocatori vaccinati con Sputnik - non riconosciuto in Italia - e altri non vaccinati, sarebbero due le strade eventualmente percorribili: escludere i giocatori che non hanno i requisiti per soggiornare in Italia, essendo il pernottamento in hotel praticamente indispensabile, o imporre che la partita si disputi in campo neutro.

(La Repubblica)