Italia, aggrappati a Zaniolo

A poco a poco, dopo il lungo doppio stop dovuto ai gravi infortuni, Nicolò Zaniolo sta tornando: il classe '99 ha cominciato da titolare 18 partite su 20 in campionato, nelle altre era squalificato o infortunato. Con le coppe è arrivato a 26 presenze in cinque mesi, 4 gol e 5 assist, e pure 9 cartellini gialli. L'autostima del ragazzo è in crescita e la sensazione è che sia sempre più pronto per diventare un riferimento per l'Italia di Mancini, almeno nel doppio spareggio per Qatar 2022.

(Il Messaggero)