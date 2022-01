Intesa Sport-Asl: fino a 8 positivi si gioca sempre. Ora più tamponi

Si profila una sospirata pace fra mondo dello sport e Asl per la gestione dei casi di positività da Covid. Il protocollo ha avuto il via libera dalla conferenza Stato-Regioni, prima di diventare circolare del ministero della Salute ci vorrà il semaforo verde del Cts. Ma c’è ottimismo. Il numero simbolo di questo accordo è 35. Le partite si potranno giocare se il numero di positivi non supererà il 35 per cento del «gruppo atleti». Nel lungo itinerario fra un tavolo e l’altro, il protocollo è stato modificato e rafforzato. Nel testo, però, ci sono anche altri provvedimenti che cambieranno la gestione dei casi di positività. Quarantena «soft» (quella che nel giugno 2020 consentì al calcio di ripartire) e quarantena «morbida» (la recente circolare che dispone l’«autosorveglianza» per il contatto stretto del positivo senza però fermarlo) sono state combinate in un modo più stringente. In particolare, nel caso di un contagio in squadra, «i contatti ad alto rischio» dovranno effettuare un tampone antigenico ogni giorno per almeno cinque giorni con l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 in tutti i contesti non sportivi. Cambierà il protocollo federale: nella condizione di «contatto ad alto rischio» non esiste differenza in base alla condizione vaccinale, i cinque giorni di tamponi varranno per tutti. Per i «contatti a basso rischio», che entrano in contatto con i giocatori e il resto del gruppo squadra in maniera non continuativa, si osserveranno invece le misure previste dalle indicazioni ministeriali per tutti. E chi viene dall’estero? Risolto un caso, se ne apre un altro. In realtà si è già aperto da un po’. Bisogna che il governo Draghi decida una linea su squadre e sportivi che vengono in Italia dall’estero per partecipare a una manifestazione internazionale. Per ora le norme dicono: possono entrare con i tamponi, giocare, ma non usare trasporti pubblici, dormire in un hotel, mangiare in un ristorante, se non hanno il super green pass.

(gasport)