Inter, Villar solo con due uscite

Si cerca il vice Brozovic in casa Inter. E su questo fronte, per lo staff nerazzurro Gonzalo Villar possiede la qualità e il dinamismo per dare il cambio allo spremutissimo Brozovic di stagione. Tra l’altro, Mou ha messo lo spagnolo da tempo sulla lista dei sacrificabili e lasciarlo per sei mesi di contratto all’Inter sarebbe un modo per non farlo svalutare troppo. Su questo fronte però i nerazzurri non possono che aspettare sulla riva del fiume il corso degli eventi e soprattutto qualche cessione.

(gasport)